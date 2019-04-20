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العاصمة الادارية بتفرح.. رقص وضحك وانتخابات ( فيديو)

السبت، 20 أبريل 2019 04:47 م
العاصمة الادارية بتفرح.. رقص وضحك وانتخابات ( فيديو)
أسامة طلعت
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رصدت  كاميرا " دوت مصر" حالة  الاحتفال والبهجة والغناء التى سيطرت على الأجواء داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، بالتزامن مع مشاركة الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المطروحة .

 

وللتفاصيل شاهد الفيديو..

ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح اليوم السبت 20 إبريل وتستمر حتى الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج قد انطلقت يوم الجمعة 19 إبريل وتستمر حتى الأحد 21 إبريل، وتجرى عملية التصويت داخل (140) مقرًا انتخابيًا في (124) دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قبل أيام عن السماح للوافدين بالتصويت في أي لجنة، بل وقامت بتخصيص لجان خاصة بالوافدين داخل بعض المناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمكنك التعرف على لجنتك الانتخابية من خلال 3 طرق:

موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عبر الرابط التالي https://www.elections.eg أو الاتصال برقم 141 عبر أي خط أرضي أو محمول، أو رسالة نصية لـ 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.


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