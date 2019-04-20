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الرئيس السورى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسى التعاون الثنائى

السبت، 20 أبريل 2019 12:44 م
الرئيس السورى يبحث مع نائب رئيس الوزراء الروسى التعاون الثنائى الرئيس السورى بشار الأسد
أ ش أ
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بحث الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم السبت، مع يورى بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسى رئيس الجانب الروسى فى اللجنة الروسية - السورية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، التعاون القائم بين البلدين فى كافة المجالات، والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فى إطار اللجنة المشتركة، خاصة فى قطاعات الطاقة والصناعة وزيادة التبادل التجارى.
وعرض الجانب الروسي - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية - مراحل التنفيذ التي تم إنجازها في هذه الاتفاقيات والعوائق التي تؤخر إتمام ما تبقى منها، معربا عن ارتياحه للخطوات التي قطعها الجانبان فيما يتعلق بالاتفاقيات الأمر الذي من شأنه أن يعطي قوة دفع جديدة للعلاقات بين البلدين.
وبحث الأسد مع بوريسوف الآليات العملية لتجاوز كافة العوائق سواء كانت الإدارية منها أوتلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول على سوريا، بالإضافة إلى توسيع آفاق التعاون لتشمل قطاعات جديدة بما يعود بالمنفعة المتبادلة على شعبي البلدين الصديقين.
وأكد بوريسوف عزم روسيا مواصلة تقديم الدعم لسوريا حتى دحر الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار إلى أراضيها كافة وإعادة الإعمار، مشيرا إلى وجود قرار روسي ثابت بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في الظروف الصعبة التي تسببت بها الحرب الإرهابية والاقتصادية.


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