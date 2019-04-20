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الجارديان: رفض موظفى ترامب الامتثال لأوامره أنقذه من تحقيقات مولر

السبت، 20 أبريل 2019 11:58 ص
الجارديان: رفض موظفى ترامب الامتثال لأوامره أنقذه من تحقيقات مولر دونالد ترامب وروبرت مولر
كتبت رباب فتحى
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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تداعيات نشر تقرير المحقق روبرت مولر، بشأن تواطؤ الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب فى التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية وهو ما نفاه التقرير، وقالت إن الأسطورة تقول إن ترامب رجل سلطة وزعيم محبوب ورئيس يحظى بولاء مساعديه، ولكن هذا ليس حقيقى، ولكن ربما يكون هذا ما أنقذ رئاسته.
 
وأوضحت الصحيفة أن مساعدى الرئيس ترامب فى الواقع لم يستمعوا إليه، وفقا لجزء من تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة الذى أصدر يوم الخميس الماضى. 
 
يقول مولر ، "إن جهود الرئيس للتأثير في التحقيق لم تنجح في معظمها" ، واصفا إعاقة جنائية محتملة للعدالة ، "لكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى أن الأشخاص الذين أحاطوا بالرئيس رفضوا تنفيذ الأوامر أو الاستجابة لطلباته".
 
وأشارت "الجاريان" إلى أن رجال ونساء الرئيس ربما ساعدوه، من خلال تجاهل أوامره التآمرية ودعواته لارتكاب سلوك إجرامي محتمل، كما يجب أن يفعلوا. 
 
ونقلت الصحيفة عن ستيف فلاديك، أستاذ كلية الحقوق بجامعة تكساس، قوله إن الأمر مثيرا للسخرية، فمع جميع تصريحات الرئيس حول "مؤامرات الدولة العميقة"، إلا أن رفض موظفي ترامب ومساعديه لتنفيذ طلباته وأوامره ربما يكون ساعد على التوصل إلى نتيجة أن ترامب غير متواطئ. 
 
 

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