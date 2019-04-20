الأنبا سارافيم أسقف أيبراشية الإسماعيلية يدلى بصوته بالاستفتاء على الدستور

الإسماعيلية - صبرى غانم

حرص الأنبا سارافيم أسقف أيبراشية الإسماعيلية، على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على الدستور بلجنة مدرسة الزهور بحى ثالث الإسماعيلية .

وشهدت لجان الوافدين بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، زحاما شديدا من الساعات الأولى من بداية التصويت حتى الآن ووصل الزحام زروته من العآملين المغتربين بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.

وحرص عددا من أعضاء لجنة الفتوى بالقنطرة غرب يرافقهم عددا من علماء الأزهر الشريف على حث المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور وخرجو إلى الأسواق والشوارع حاملين لافتة نعم لتعديل الدستور .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.