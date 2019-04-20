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السبت، 20 أبريل 2019 12:48 م
خالد صلاح
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الأطفال يشاركون ذويهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالوراق.. صور

السبت، 20 أبريل 2019 12:29 م
الأطفال يشاركون ذويهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالوراق.. صور الأطفال فى لجان الاستفتاء على الدستور بالوراق
كتب عز النوبى وأحمد عرفة ومحمود احمد عطا تصوير احمد معروف
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حرص المواطنون على اصطحاب أطفالهم خلال الإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للاستفاء على الدستور بلجان الوراق وبشتيل وأوسيم، وحمل الأطفال خلال تواجدهم باللجان، علم مصر ورفعوا علامة النصر، مرددين "تحيا مصر". 
 
 
فيما طوق رجال الأمن محيط اللجان الانتخابية لتأمين مسار العملية الانتخابية، ومساعدة الناخبين من كبار السن، وسط تواجد بعض الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية أمام اللجان لمساعدة الناخبين على أماكن وأرقام اللجان.
 
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 
 
 
سيدات الوراق يصطحبن أبنائهم للمشاركة فى انتخابات الاستفتاء على الدستور (2)
 
سيدات الوراق يصطحبن أبنائهم للمشاركة فى انتخابات الاستفتاء على الدستور (3)
 

 


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