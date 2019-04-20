اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها متابعة دقيقة للاستفتاء على الدستور، ونفى مبعوث ترامب أن تكون سيناء جزءا من "صفقة القرن"، واستبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل فى إنجلترا





الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته يدليان بصوتهما فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية





الوطنية للانتخابات توضح ملامح أول أيام ماراثون الاستفتاء وتؤكد: نتائج الاستفتاء فى موعد أقصاه 27 أبريل





رئيس البرلمان والنواب يتقدمون صفوف المشاركين فى الاستفتاء.. على عبدالعال: لا نشرع لشخص بعينه





مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام ينفى أن تكون سيناء جزءا من "صفقة القرن"





السيسى يوجه بتعزيز أنشطة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ويوجه بتطوير صناعة البتروكيماويات





"الهيئة العامة للاستعلامات": لم نتلق أى شكاوى من المراسلين أثناء تغطية الاستفتاء

وزير الخارجية: توافق عربى على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

يسرا ونادية الجندة وحكيم أحمد شيبة ونجوم الفن يشاركون فى الاستفتاء على الدستور





مشجع يقتحم التتش ويهاجم اللاعبين: "أنتم عار ومفروض تترموا برا النادى".. الخطيب يستدعى لاسارتي وعبد الحفيظ





"صن" الإنجليزية تنتقد استبعاد محمد صلاح من قائمة الأفضل فى إنجلترا