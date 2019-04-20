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استمرار الإقبال فى الساعات الأخيرة على لجان الاستفتاء بحدائق الأهرام

السبت، 20 أبريل 2019 08:22 م
استمرار الإقبال فى الساعات الأخيرة على لجان الاستفتاء بحدائق الأهرام توافد المواطنين على لجان حدائق الأهرام للتصويت على استفتاء الدستور
كتب أحمد عبد الهادى
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استمر توافد المواطنين على لجان التصويت، خلال الساعات الأخيرة من اليوم للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار اللجان الانتخابية في منطقة حدائق الأهرام.
 
كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
 

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