استجابة لـ"اليوم السابع".. غلق كشك كهرباء بجوار مستسفى الصحة النفسية ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استجاب المهندس سيد ناجى مدير إدارة كهرباء الزهور ببورسعيد لمانشرته "اليوم السابع" بتاريخ 2019/4/18 تحت عنوان أضبط مخالفة كشك كهرباء مفتوح على رصيف مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد.

وعلى الفور قامت لجنة فنية من إدارة كهرباء الزهور بمعاينة المخالفة وتم غلق كشك الكهرباء حفاظا على سلامة الأطفال من العبث وحتى لاتتعرض حياتهم للصعق.

كانت "اليوم السابع" رصدت كشك كهرباء على رصيف مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد مفتوح على مصرعيه يهدد حياة الأطفال لخطر الصعق وسط تجاهل المسئولين بحى الزهور.

ومن جانبهم ناشد الأهالى رئيس حى الزهور التدخل لغلق كشك الكهرباء المفتوح حفاظا على أرواح الأطفال من الخطر الداهم الذى يهدد حياتهم.