احتشاد المواطنين على لجان مصر الجديدة للاستفتاء على الدستور

محمود راغب و سلمى إسماعيل

شهدت، منذ قليل، مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، إقبالا ملحوظ من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتوافد المواطنين على لجان الاستفتاء حاملين أعلام مصر، فيما شهدت المدرسة اجراءات أمنية مشددة لتأمين عملية الاستفتاء وحسن استقبال المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.