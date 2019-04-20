إنفوجراف.. المناسبات والأعياد الإسلامية خلال عام 2019

يحتفل المسلمون فى مصر بالعديد من المناسبات الدينية والإسلامية، على مدار العام الجارى 2019، نرصد أبرزها فى السطور التالية..
- النصف من شعبان .. السبت 15 شعبان ـــ 20 أبريل
- هلال رمضان.. السبت 29 شعبان ــــ 4 مايو
- غزوة بدر .. الأربعاء 17 رمضان ـــــــ 22 مايو
- ليلة القدر.. ليلة السبت 27 رمضان ـــ ليلة 1 يونيو
- عيد الفطر .. الثلاثاء 1 شوال ــــــ 4 يونيو
- يوم عرفة.. السبت 9 ذى الحجة ــ 10 أغسطس
- عيد الأضحى.. الأحد 10 ذى الحجة ـــ 11 أغسطس
- رأس السنة الهجرية.. السبت أول محرم ــــ 31 أغسطس
- عاشوراء.. الاثنين 10 محرم ـــــ 9 سبتمبر
- مولد النبى.. الأحد 12 ربيع الأول ـــــ 10 نوفمبر
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