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السبت، 20 أبريل 2019 01:32 م
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إنفوجراف.. المناسبات والأعياد الإسلامية خلال عام 2019

السبت، 20 أبريل 2019 01:00 م
إنفوجراف.. المناسبات والأعياد الإسلامية خلال عام 2019 إنفوجراف مناسبات 2019
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يحتفل المسلمون فى مصر بالعديد من المناسبات الدينية والإسلامية، على مدار العام الجارى 2019، نرصد أبرزها فى السطور التالية..
 

 
 
-  النصف من شعبان .. السبت  15 شعبان  ـــ 20 أبريل
- هلال رمضان..  السبت  29 شعبان ــــ   4 مايو
- غزوة بدر .. الأربعاء  17 رمضان ـــــــ 22 مايو
- ليلة القدر.. ليلة السبت 27 رمضان ـــ ليلة 1 يونيو
- عيد الفطر ..  الثلاثاء  1 شوال ــــــ  4 يونيو
- يوم عرفة.. السبت   9 ذى الحجة ــ  10 أغسطس
- عيد الأضحى.. الأحد 10 ذى الحجة ـــ 11 أغسطس
- رأس السنة الهجرية.. السبت أول محرم ــــ 31 أغسطس
- عاشوراء..  الاثنين 10 محرم ـــــ 9 سبتمبر
- مولد النبى.. الأحد 12 ربيع الأول ـــــ 10 نوفمبر
 
 

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