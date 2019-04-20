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إقبال كبير من المواطنين على لجان المقطم والمدارس تكتسى بأعلام مصر

السبت، 20 أبريل 2019 09:32 ص
إقبال كبير من المواطنين على لجان المقطم والمدارس تكتسى بأعلام مصر الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب سيد الخلفاوى
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بدأ منذ قليل، توافد المواطنين على اللجان الانتخابية فى القاهرة، للمشاركة فى الاستفتاء على دستور مصر 2019.
 
وشهدت لجان مدرسة المقطم الرسمية لغات، توافد عشرات المواطنين، حيث تم تنظيم طوابير أمام اللجان للمشاركة فى ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية ،وسط تأمين مكثف للجان.
 
واكتست المنطقة المحيطة بالمدرسة بالأعلام المصرية ولافتات تحث المواطنين على المشاركة فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
 

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