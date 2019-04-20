إقبال على لجان الوافدين بمدن محافظة جنوب سيناء للمشاركة فى الاستفتاء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت لجان الوافدين بجنوب سيناء إقبالا شديد من قبل المغتربين للإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تواجد أمنى مكثف.

وقال الحاجة نعمة الله حسن، إنها توجهت لجان الاستفتاء من أجل مصر مشيرة إلى أنه واجب وطنى على كل مصرى .

ومن جانبه، قال محمد حسين أحد الأهالى، إنه حرص على الادلاء بصوته فى الاستفتاء من أجل مصر، مؤكدا أن مصر فوق كل شئ، وأنه لا يريد أن يرى مصر فى دمار مثل بعض الدول المحيطة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.