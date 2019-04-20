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إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حاجز بجنوب نابلس

السبت، 20 أبريل 2019 11:52 ص
إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى على حاجز بجنوب نابلس قوات الاحتلال
أ ش أ
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أصيب شاب فلسطينى بجروح حرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، على حاجز زعترة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن جيش الاحتلال أطلق النار على شاب لم تعرف هويته بعد، على حاجز زعترة، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.
في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة (19عاما)، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول شمالا، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة تنقلهم


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