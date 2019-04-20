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إجراءات أمنية مشددة أمام لجان الاستفتاء بمصر الجديدة

السبت، 20 أبريل 2019 09:31 ص
إجراءات أمنية مشددة أمام لجان الاستفتاء بمصر الجديدة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
كتب محمود راغب و سلمى إسماعيل
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تشهد لجان الاستفتاء بمصر الجديدة والنزهة إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن، لتأمين الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى أول أيامه.

وبدأ، منذ قليل، توافد المواطنين على اللجان مع الساعات الأولى من فتح اللجان لاستقبال المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،  أعلننت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبدوره قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات كتاب رئيس الجمهورية يطالب فيه الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور بتاريخ 16أبريل 2019 عقب موافقة البرلمان بالأغلبية على تلك التعديلات.

 


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