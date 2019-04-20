أحمد من ذوى الاحتياجات: نزلت أدلى بصوتى وأدى البلد حقها عشان أحد حقى

كتب عبد الله محمود

"نزلت أقول نعم للتعديلات الدستورية وأدى البلد حقها عشان آخد حقى"، هذه كانت كلمات أحمد 29 سنة بكالوريوس تجارة أحد ذوى الاحتياجات الخاصة من أمام إحدى اللجان الانتخابية، بعد أدائه التصويت على التعديلات الدستورية. أضاف أحمد أنه شارك فى التصويت على التعديلات الدستورية بعد اقتناعه التام أن هذه التعديلات ستؤدى إلى الطريق الصحيح الذى سيحقق الاستقرار وازدهار الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، مضيفا أن هذه التعديلات الدستورية أتت فى الوقت المناسب، موضحا أن من أهم المواد الدستورية التى سيتم تعديلها هى مادة زيادة مدة رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه لابد فى هذه الفترة من استكمال المشاريع الاقتصادية الضخمة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه على الشعب المصرى الالتفاف حول الرئيس السيسى ودعمه من أجل دعم مسيرة الاستقرار والأمان للأجيال القادمة.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.