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"أبو مازن" يصل القاهرة فى زيارة رسمية للقاء الرئيس السيسى

السبت، 20 أبريل 2019 02:25 م
"أبو مازن" يصل القاهرة فى زيارة رسمية للقاء الرئيس السيسى الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"
كتبت رحاب نبيل
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وصل مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في زيارة رسمية للقاهرة يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. 
 
 
كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، قال إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" سيصل إلى جمهورية مصر العربية  في زيارة رسمية يلتقي خلالها أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
 
وأوضح السفير دياب اللوح أن الرئيس محمود عباس سيشارك أيضا في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري غدا الأحد، لبحث الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعقد بناءً على طلب دولة فلسطين.
 
 
وأضاف أن الرئيس الفلسطيني "أبو مازن" سيطلع وزراء الخارجية العرب على صورة التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية.

 


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