76% من القراء يؤيدون مطالب عودة الجماهير للمدرجات قبل بطولة أمم أفريقيا

فى استطلاع للراى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بعودة الجماهير للمدرجات قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بعودة الجماهير للمدرجات قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.

وأيد 76% من القراء الأصوات المطالبة بعودة الجماهير للمدرجات قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، بينما عارض 13% من القراء الأصوات المطالبة بعودة الجماهير للمدرجات قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية، فى الوقت الذى أعرب فيه 1% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



