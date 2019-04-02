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6 قيادات شبابية لشغل مناصب قيادية بالأوقاف

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:25 ص
6 قيادات شبابية لشغل مناصب قيادية بالأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل فعت
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارًا بتكليف كل من الدكتور نوح عبد الحليم العيسوى بالقيام بأعمال الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والمهندس إبراهيم عبد الفتاح إسماعيل القصاص بالقيام بأعمال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والشيخ محمود سعد إبراهيم محمد جاهين بتسيير أعمال الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم .

كما اعتمد تجديد تكليف كل من: رفيق إبراهيم أبو المجد القاضي بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، والشيخ عبد الرحمن نصر أحمد نصار بالقيام بأعمال وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، لشئون الدعوة والبر، وندب الدكتور هشام عبد العزيز مدير عام شئون القرآن الكريم للعمل بمكتب وزير الأوقاف.

 

 


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