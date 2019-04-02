6 قيادات شبابية لشغل مناصب قيادية بالأوقاف

كما اعتمد تجديد تكليف كل من: رفيق إبراهيم أبو المجد القاضي بتسيير أعمال الإدارة العامة للمكتب الفني للوزير، والشيخ عبد الرحمن نصر أحمد نصار بالقيام بأعمال وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، لشئون الدعوة والبر، وندب الدكتور هشام عبد العزيز مدير عام شئون القرآن الكريم للعمل بمكتب وزير الأوقاف.