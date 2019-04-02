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10 خطوات لكى تحجز قطعة أرض المطروحة من قبل وزارة الإسكان.. تعرف عليها

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 05:06 م
10 خطوات لكى تحجز قطعة أرض المطروحة من قبل وزارة الإسكان.. تعرف عليها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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استمرارا  للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير طرق حجز قطعة أرض من الأراضى المميزة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان بنظام الحجز أون لاين، وذلك من خلال خطوات محددة وهى كالتالى:

1- وزارة الإسكان أعلنت عن طرح نحو 1091 قطعة أرض سكنية مميزة فى 13 مدينة جديدة.

2- وزارة الإسكان طرحت أيضا 891 قطعة أرض أكثر تميزا فى 13 مدينة جديدة.

3- مساحات الأراضى تتراوح من 450 مترا وحتى 1200 متر.

4- بدء طرح كراسات الشروط على الموقع الإلكترونى الخاص بهيئة المجتمعات اعتبارا من الأحد المقبل.

5- لأول مرة وزارة الإسكان تطرح أراضى سكنية للأفراد بنظام الحجز أون لاين وليس القرعة.

6- مقدم حجز الأراضى المميزة 100 ألف جنيه و350 ألف للأراضى الأكثر تميزا.

7-  الموقع الإلكترونى المخصص للحجز هو  www.hdb-reservation

8-  المدن المطروح بها الأراضى هى  "6 أكتوبر الجديدة – بدر – العاشر من رمضان – السادات – سوهاج الجديدة – الفيوم الجديدة – قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة"

9-  يجوز لأى مواطن التقدم لحجز قطعة أرض بغض النظر عن مكان إقامته.

10- مدة التقسيط ثلاث سنوات وأول قسط يتم سدده يبدأ بعد عام من استلام الأرض.


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