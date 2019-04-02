وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر الـ 60 للجمعية المصرية لأمراض الصدر

كتبت أمل علام

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والبحث العلمى، المؤتمر الــ 60 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، وبحضور الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ،والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب جامعة عين شمس.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، وزير الصحة الأسبق، ورئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر يهدف إلى التعاون، ونقل خبراتنا جميعا إلى الأجيال الشابة كما تعلمنا من أساتذة كبار من قبل، موضحا أن المؤتمر يناقش أمراض الجهاز التنفسي، والتى تشهد تطورا كبيرا فى هذا المجال يواكب التطور العلمى من تشخيص علاج، وتصنيف، واكتشاف الأمراض الصدرية فى مجال التخصص العام، والتخصصات الأخرى المتعلقة بها ،كما يناقش المؤتمر كل ما هو جديد فى الوقاية والتشخيص والعلاج.

وأوضح أننا شاركنا بفعالية فى البرنامج القومى لمكافحة الدرن، حيث شهد مرض الدرن تطورا كبيرا، من خلال نشر الأبحاث والخبرات، وتم على مدى السنوات السابقة، موضحا أن هناك 13 حالة إصابة بالدرن كل 100 ألف من السكان، أى حوالى 13 ألف حالة درن فى مصر، بينما كانت فى عام 1990،34 حالة لكل 100 ألف مواطن، وكانت فى الخمسينات 350 حالة جديدة لكل 100 ألف.

من جانبه، قال الدكتور محمود المتينى عميد طب عين شمس، إنه حدث تجديدات فى قسم الصدر بطب عين شمس بمستشفى الدمرداش ،ومستشفى عين شمس التخصصى.

جدير بالذكر، انه تم تكريم كل من الدكتور خالد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمود المتينى وعميد طب عين شمس، والدكتورة جيهان العسال سكرتير عام المؤتمر، والدكتور مختار مدكور أستاذ الأمراض الصدرية .