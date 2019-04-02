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وزيرة المياه بفنزويلا : الضرر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي هائل

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 06:36 ص
وزيرة المياه بفنزويلا : الضرر الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي هائل انقطاع التيار الكهربائى فى فنزويلا
وكالات الأنباء
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قالت وزيرة إمدادات المياه في فنزويلا، إيفلين فاسكيز، إن انقطاع التيار الكهربائي في البلاد أدى إلى أعطاب وخلل في منظومة الأنابيب في المرافق والمنشآت المائية.

 

وقالت الوزيرة في حديث نقله التلفزيون الوطني: "تعرضت منظومة نقل المياه في بلادنا، لضرر كبير جدا، بسبب هذه الأعمال الإرهابية".

 

وشهدت فنزويلا نهاية الأسبوع الماضي انقطاعا للتيار الكهربائي على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، وبررت السلطات ذلك بتعرض مرافق ومنشآت نقل الكهرباء وتوزيعها، لهجمات جديدة.

 

وأشارت الوزيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي، تسبب بتذبذب حاد في ضغط المياه في الأنابيب ما أدى إلى تفجر الأنابيب وتعطل المعدات والأجهزة.

 

 


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