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وزراء المياه والزراعة العرب يجتمعون الخميس المقبل لبحث التحديات المعاصرة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:00 ص
وزراء المياه والزراعة العرب يجتمعون الخميس المقبل لبحث التحديات المعاصرة محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية
كتبت أسماء نصار
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ينطلق الخميس المقبل الاجتماع الوزارى المشترك الأول لوزراء المياه والزراعة العرب على هامش المؤتمر لتنسيق السياسات بين قطاعى المياه والزراعة من خلال إنشاء لجنة دائمة مشتركة رفيعة المستوى وعقد اجتماعات وزارية مشتركة لوزراء المياه والزراعة العرب.

ومن المقرر أن يتم اعتماد وثيقة "إعلان القاهرة" كأحد مخرجات الاجتماع الوزارى والذى يهدف إلى تطوير جيل جديد من السياسات والاستثمارات لمواجهة التحديات الحالية والمخاطر المستقبلية المرتبطة بالأمن المائى والأمن الغذائى.

يشار إلى أن المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن أكثر من 60% من مياه الأنهار تأتى من خارجها و40% من سكانها يعيشون فى مناطق الشح المائى، كما أن هناك 14 دولة عربية تعد من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم.

يذكر أن مصر تقع حاليا فى نطاق حالة الندرة المائية طبقا لمؤشر الندرة والدى يتم حسابه من خلال قسمة اجمالى الموارد المائية المتجددة على إجمالى عدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة حوالى 600 متر مكعب.


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