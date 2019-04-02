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وزارة الدفاع الفنلندية: طائرة استطلاع برتغالية تنتهك المجال الجوى للبلاد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:37 م
وزارة الدفاع الفنلندية: طائرة استطلاع برتغالية تنتهك المجال الجوى للبلاد القوات البرتغالية ـ صورة أرشيفية
هلسنكى(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية الاشتباه فى انتهاك طائرة استطلاع برتغالية المجال الجوى للبلاد.

ونقلت شبكة "أيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن المتحدثة باسم الوزارة نينا هيرسكى قولها إن "الطائرة انتهكت فيما يبدو المجال الجوى أمس الاثنين فى تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلى فى جنوب غرب العاصمة هلسنكى"، ورفضت المتحدثة الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكنها أكدت أن الأمر قيد التحقيق من قبل حرس الحدود الفنلندى.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية البرتغالية اللفتنانت كولونيل مانويل دا كوستا إنه ليس على علم بالحادث، لكنه سيبحث الأمر.

 


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