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نائب وزير خارجية الكويت يتوجه لعمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة الوزارية الخليجية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:31 ص
نائب وزير خارجية الكويت يتوجه لعمان للمشاركة فى اجتماع اللجنة الوزارية الخليجية نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله صباح
الكويت (أ ش أ)
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توجه نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله صباح اليوم الثلاثاء، إلى سلطنة عمان، لترؤس وفد بلاده فى الاجتماع الـ19 للجنة الوزارية الخليجية، المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك، والمقرر عقده فى مسقط اليوم .

يضم الوفد الكويتى فى عضويته كلا من، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات، أنشئت بموجب قرار من القمة الخليجية عام 2008، لمتابعة وضمان تنفيذ كافة قرارات العمل الخليجى المشترك.

 


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الكويت

سلطنه عمان

دول الخليج




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