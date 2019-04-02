ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1373 طن قمح، في حين غادر 720 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 41014 من البضائع العامة، منها عدد 142 سيارة نقل محملة بـ 7304 طن قمح، و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130840طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21677 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 3986 طن يوريا، و 3000 طن ملح، و 2550 طن مولاس، و 1570 طن رمل، و 5350 طن علف بنجر، و 1550 طن أرز.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 1122 حاوية مكافئة، و عدد الحاويات الوارد 123 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1393 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 15754 طن حديد، و 12000 طن قمح، و 1442 طن أخشاب، و 1556 طن زيوت.