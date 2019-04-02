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ميليشيات الحوثى تقتحم منزل محافظ المحويت شمال غرب صنعاء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:32 م
ميليشيات الحوثى تقتحم منزل محافظ المحويت شمال غرب صنعاء الحوثيون ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)
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اقتحمت ميليشيات الحوثى منزل محافظ المحويت، صالح سميع (تقع على بعد 111 كم شمال غرب صنعاء)، الخاضعة لسيطرتها، واقتادت حارس المنزل إلى السجن.

وذكرت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن أسرته تفاجأت باقتحام الميليشيات للمنزل، وجرد محتوياته قبيل اقتياد حارس المنزل إلى السجن، كما أن الميليشيات اشترطت مغادرة أسرة المحافظ للمنزل مقابل الإفراج عن الحارس.

وسبق لميليشيات الحوثى اقتحام منازل العشرات من الشخصيات السياسية والبرلمانية المعارضة لمشروعها الانقلابى فى مناطق خاضعة لسيطرتها، متجاوزة كافة الأطر القانونية فى أفعالها.

يأتى هذا الاقتحام بعد يومين من تفجير الحوثيين منزل شيخ قبلى فى مديرية نهم شرقى صنعاء.

 


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