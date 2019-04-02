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موظف وراء سرقة مخزن للإدارة التعليمية بالمنيا

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:34 ص
موظف وراء سرقة مخزن للإدارة التعليمية بالمنيا حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عامل لإشعاله النيران بمخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة لإخفاء جريمة سرقة محتويات المخزن.
 
جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة نشوب حريق بمخزن تابع للإدارة التعليمية بمغاغة -كائن بمبنى داخل إحدى المدارس بدائرة مركز مغاغة بالمنيا ، مما أسفر عن إحتراق محتوياته.
 
وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث بمديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة " رئيس عمال بذات المدرسة ،مُقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة".
 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لسابقة استيلائه على بعض محتويات المخزن، وخشية إفتضاح أمره فى ضوء علمه بأنه سيتم جرد محتوياته، أشعل النيران بالمخزن عبر أحد نوافذه ، وبتفتيش منزله تم ضبط "بوتاجاز مسطح ، 3 خلاط ، 2 مروحة سقف ، مروحة مكتب ، قاعدة ثلاجة ، 6 مفتاح مروحة ، 5 أسرة خشبية ، 4 مراتب ، 43 سيرفيس" التي استولى عليها من المخزن.
 
 

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