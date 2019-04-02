موجز 1.. المالية تلزم المواطنين بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا 1مايو

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه"، وأيضا انهيار وانخفاضها أكثر من 1% مقابل الدولار فى المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة إف-35 إلى تركيا.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم:

صور.. رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.

يأتى إصدار اللائحة من أجل تنظيم العمل بالقانون، بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق.

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب بمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه".

المالية: أول مايو الالتزام بسداد رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيا

أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومى للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمى وتحقيق الشمول المالى من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ الزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

غادة والى: إيقاف 279 موظفا بالجهاز الإدارى لثبوت تعاطيهم المخدرات

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه خلال الشهرين الماضيين تم الكشف على أكثر من (8 آلاف) موظف فى 8 وزارات وإحالة (279) موظف متعاطى للنيابة الإدارية مع إيقافهم عن العمل.

طرح 1091قطعة أرض بـ"الإسكان المتميز" و891 قطعة أرض بـ"الإسكان الأكثر تميزا"

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بطرح 1091 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان المتميز"، فى 13 مدينة جديدة، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزا" فى 13 مدينة جديدة، موضحا أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكترونى (on line).

الليرة التركية تواصل الانهيار.. وتهبط 1% أمام الدولار

ضعفت الليرة التركية أكثر من 1% مقابل الدولار فى المعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد أن أوقفت الولايات المتحدة تسليم معدات مرتبطة بالمقاتلة إف-35 إلى تركيا.

وزيرة الصحة: فحص 8.7 مليون طالب بمبادرة الكشف عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 8 ملايين و 730 ألف و 801 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، و ذلك منذ إطلاق المبادرة يوم 16 فبراير 2019، وحتى مساء أمس الاثنين.

غداً طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا ، وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 26 درجة.

مقتل طالبة أمريكية عقب استقلالها سيارة اعتقدت بالخطأ أنها تتبع "أوبر"

كشفت السلطات الأمريكية فى ولاية كارولينا الجنوبية عن تفاصيل جديدة فى حادث مقتل طالبة جامعية بعدما استقلت سيارة اعتقدت خطأ أنها تابعة لأوبر.

محافظ القاهرة: حظر منح تراخيص الحفر قبل موافقة مركز معلومات شبكات المرافق

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حظر منح أى تراخيص حفر للشركات القائمة على أعمال المرافق أو أى جهات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة من الحى المختص وموافقة مركز معلومات شبكات المرافق حفاظا على مرافق القاهرة من التخريب وحرصا على المال العام ومراعاة لمصالح المواطنين التى قد تتأثر من قطع المرافق بالخطأ.

فيديو..15 معلومة لاتفوتك عن مواجهات الأهلى والاتحاد السكندرى قبل صدام الليلة ..الرباعيات كابوس يطارد الأحمر أمام زعيم الثغر..العميد الهداف..عرابى الأكثر مشاركة..السداسية أكبر انتصار..0/1 النتيجة الاكثر تكراراً

التقى الأهلي مع الاتحاد السكندرى فى 115 مباراة، فاز الأحمر فى 75 مرة، حقق زعيم الثغر الفوز فى 16 مباراة، وكان التعادل سيد الموقف فى 24 لقاءً، وسجل الشياطين الحمر 193 هدفا مقابل 73 للاتحاد.

العصار والمصيلحى يشهدان توقيع مذكرة مع شركة "سيلينجرو بروم" البيلاروسية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور سيرجى راتشكوف سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة حلوان للألات والمعدات ( مصنع 999 الحربى )، وشركة " سيلينجرو بروم"، وهى إحدى الشركات الرائدة بجمهورية بيلاروسيا فى مجال إنتاج وتصنيع الصوامع ومخازن الغلال.

طلاب أولى ثانوى يؤكدون: منصة امتحان الفيزياء الإلكترونى تعمل بشكل جيد

أكد طلاب الصف الأول الثانوى العام، أن منصة الامتحانات الإلكترونى تعمل بشكل جيد، وأنهم دخلوا على السيستم لأداء الامتحان الإلكترونى فى مادة الفيزياء صباح اليوم.

الاثنين.. قناة "ديسكفرى" تبث أحداث فتح توابيت فرعونية على الهواء لأول مرة

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن قناة "ديسكفرى" من المقرر أن تبث حلقة مباشرة لنقل أحداث فتح تابوت فرعونى قديم على الهواء مباشرة من مصر لأول مرة على شاشات التلفزيون.