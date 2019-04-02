video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 01:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 2/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

 مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 4:16   ص

الظهر 11:59 ص

العصر 3:31

المغرب 6:14

العشاء 7:32

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 4:19 ص

الظهر 12:04

العصر 3:36

المغرب 6:19 م

العشاء 7:39 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 4:11

الظهر 11:55 م

العصر 3:27 م

المغرب 11: 6 م

العشاء 7:29 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 4:07 ص

الظهر 11:47

العصر 3:17

المغرب 6:02 م

العشاء 7:17 م

 مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 4:17 ص

الظهر 11:53 ص

العصر 3:21 م

المغرب 6:07 م

العشاء 7:20

 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

الفجر 4:53 ص

الظهر 12:25 م

العصر 3:50 م

المغرب 6:38 م

العشاء 7:48 م

المدينة المنورة

الفجر 4:50 ص

الظهر 12:25 م

العصر 3:53 م

المغرب 6:41 م

العشاء 7:52 م

الرياض

الفجر 4:21 ص

الظهر 11:57 ص

العصر 3:25 م

المغرب 6:13 م

العشاء 7:24 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

الفجر 4:02

الظهر 11:44 م

العصر 3:15 م

المغرب 6:00

العشاء 7:16 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

الفجر 4:51 ص

الظهر 12:27 م

العصر 3:55 م

المغرب 6:39 م

العشاء 7:53 م

 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

الفجر 4:42 ص

الظهر 12:31 م

العصر 4:05 م

المغرب 6:49 م

العشاء 8:10

مواقيت الصلاة بالكويت

الفجر 4:10 ص

الظهر 11:52 ص

العصر 3:23 م

المغرب  6:07 م

العشاء 7:24 م


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1/4/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة