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مقتل طالبة أمريكية عقب استقلالها سيارة اعتقدت بالخطأ أنها تتبع "أوبر"

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:09 م
مقتل طالبة أمريكية عقب استقلالها سيارة اعتقدت بالخطأ أنها تتبع "أوبر" الطالبة سمانثا جوزيفسون
كتبت ريم عبد الحميد
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كشفت السلطات الأمريكية فى ولاية كارولينا الجنوبية عن تفاصيل جديدة فى حادث مقتل طالبة جامعية بعدما استقلت سيارة اعتقدت خطأ أنها تابعة لأوبر.

 

 وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" ، فإن سمانثا جوزيفسون، البالغة من العمر 21 عاما والطالبة فى جامعة ثاوث كارولينا قد طلبت سيارة أوبر فى الثانية فجر الجمعة فى كولومبيا، وشوهدت آخر مرة تستقل سيارة سوداء.

 

 وعثر على جثة الطالبة بعد 24 ساعة من اختطافها من قبل سائق السيارة، ووجد تشريح الجثة أن جوزيفسون تعرضت لإصابات حادة كثيرة فى رأسها ورقبتها ووجها وساقها وقدميها.

 

 وبحثت الشرطة عن السيارة التى سجلت مواصفاتها إحدى كاميرات المراقبة القريبة من المكان الذى شوهدت فيه الضحية لآخرة مرة، حتى تم العثور عليها وتم القبض على سائقها بعد محاولته الهرب.

 

وأشارت "سى إن إن" إلى أن الشرطة عثرت فى السيارة على الكثير من الدماء تبين أنها للضحية وآثار محاولات لتنظيفه ومناديل مبللة ومنظف للزجاج، والهاتف المحمول الخاصة بالطالبة.

 

 ووجهت إلى المشتبه به ناثانيل ديفيد رولاند، البالغ من العمر 24 عاما اتهامات بالقتل والاختطاف على صلة بموت جوزيفسون.

 


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الولايات المتحدة

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كارولينا الجنوبية

جريمة قتل

سمانثا جوزيفسون

طالبة امريكية

اليوم السابع بلس




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