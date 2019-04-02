مصرع عامل على يد سائق لخلافات المرور بالطريق فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

لقى عامل مصرعة على يد سائق بدائرة مرذكز السادات بمحافظة المنوفية، لخلافات على اولوية المرور بالطريق .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى السادات العام "ع ر ع " 22 سنه، عامل بمصنع الصقر للبلاستيك، مصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفى عقب وصولة .

اشارت التحريات الى قيام " ا ص ح " 21 سنه، سائق، مقيم بمدينة السادات، بالتعدى على المجنى عليهبالضرب واحداث ما به من اصابات لخلافات على اولوية المرور بالطريق تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة، وجارى عرضة على النيابة لمباشرة التحقيقات .