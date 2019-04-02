video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة وإصابة والدها وعامل فى حادثين منفصلين بسوهاج

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 08:43 ص
مصرع طفلة وإصابة والدها وعامل فى حادثين منفصلين بسوهاج حادث تصادم - صورة أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طفلة فى الثالثة من العمر جثة هامدة ووالدها مصاب بكدمات متفرقة بالجسم على إثر اصطدام سيارة نقل بهما على الطريق، بينما استقبل مستشفى طما المركزى عامل مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى، عقب اصطدام جرار زراعى به.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين الأول من قسم  ثان سوهاج يفيد بوصول الطفله "روان ي ع ا" 3 سنوات جثة هامدة، إلى مستشفى سوهاج الجامعى ووالدها "ياسر ع ا" 31 سنة حاصل على دبلوم مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال الثانى قرر بأنه أثناء عبوره وابنته المذكوره الطريق بمدينة ناصر دائرة القسم اصطدمت بهما السيارة "نقل" قيادة "فايز ا ا ق" 45 سنة سائق مما نتج عنه إصابته وفاة ابنته ونفى الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وتم التحفظ على السيارة.

 

وجاء البلاغ الثانى بوصول "نظمي ف م"  40 سنة عامل إلى المستشفى المركزى مصابا اشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى إدعاء حادث جرار زراعى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

 

وبالفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء استقلاله جرار زراعى بمقطورة قيادة "حسن ع ا" اختل توازنه وسقط بين المقطورة والجرار مما أدى لحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع تلميذ سقط من أعلى خلاط مواد بناء بطهطا سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

مديرية امن سوهاج

حوادث

اخبار الحوادث

المستشفى الجامعى

مستشفى طما المركزى




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة