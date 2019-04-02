مصرع طفلة وإصابة والدها وعامل فى حادثين منفصلين بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى، طفلة فى الثالثة من العمر جثة هامدة ووالدها مصاب بكدمات متفرقة بالجسم على إثر اصطدام سيارة نقل بهما على الطريق، بينما استقبل مستشفى طما المركزى عامل مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى، عقب اصطدام جرار زراعى به.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغين منفصلين الأول من قسم ثان سوهاج يفيد بوصول الطفله "روان ي ع ا" 3 سنوات جثة هامدة، إلى مستشفى سوهاج الجامعى ووالدها "ياسر ع ا" 31 سنة حاصل على دبلوم مصابا بكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال الثانى قرر بأنه أثناء عبوره وابنته المذكوره الطريق بمدينة ناصر دائرة القسم اصطدمت بهما السيارة "نقل" قيادة "فايز ا ا ق" 45 سنة سائق مما نتج عنه إصابته وفاة ابنته ونفى الشبهة الجنائية وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم وتم التحفظ على السيارة.

وجاء البلاغ الثانى بوصول "نظمي ف م" 40 سنة عامل إلى المستشفى المركزى مصابا اشتباه كسر بقاع الجمجمة وكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلى إدعاء حادث جرار زراعى وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وبالفحص وسؤاله قرر بأنه أثناء استقلاله جرار زراعى بمقطورة قيادة "حسن ع ا" اختل توازنه وسقط بين المقطورة والجرار مما أدى لحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية، جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.