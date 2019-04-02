مصرع شخص فى حريق حظيرة مواشى بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

لقى شخص مصرعه داخل حريق هائل لحظيرة مواشى بدائرة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية .

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بنشوب حريق بحظيرة مواشى بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع .

وعلى الفور تم الانتقال والدفع بسيارات الحماية المدنية، تحت اشراف العميد ياسر جلال مدير الحماية المدنية بالمديرية، وتم السيطرة على الحريق .

وبالمعاينة تبين أن الحريق نشب بحظيرة ماشية مشيدة بالطوب اللبن ومسقوفة بالأخشاب على مساحة 70 متر، ملك " م م ا " 65 سنة بالمعاش ومقيم بمدينة بركة السبع .

وأسفر عن الحريق، وفاة مالك الحظيرة متأثرا بإصابته بحروق متفرقة بالجسم، واحتراق مكونات الحظيرة كاملة، وبسؤال " ه م " 34 سنة، نجل المتوفى قرر أن سبب الحريق ماس كهربائى ونفى الشبهه الجنائية.

وتم التحفظ على محل الحريق، وتكليف الأدلة الجنائية بالفحص، وتحرر المحضر رقم 129 جنح مركز بركة السبع، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .