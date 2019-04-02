محكمة عسكرية روسية تقضى بالسجن المشدد 19 عاما لضابط سابق لانتمائه لداعش

موسكو(أ ش أ)

قضت محكمة "روستوف" العسكرية الروسية بالسجن المشدد لمدة 19 عاما بحق ضابط سابق يدعى دينيس خيساموف؛ بعد إدانته بالقتال فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا.

وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية أن خيساموف المولود فى إقليم كراسنودار، شارك فى نشاطات التنظيم الإرهابى فى سوريا، وتدرب فى معسكرات تابعة للإرهابيين فى محافظة الرقة، كما عمل فى تركيا على تجنيد المسلحين للقتال فى صفوفهم.

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت خيساموف فى أبريل 2017، وسلمته لحكومة طاجكستان لأنه كان يحمل جواز سفر طاجيكيا تبين لاحقا أنه مزور؛ لتسلمه طاجكستان لروسيا التى كانت قد عممت بطاقة بحث دولية باسمه، ومواصفاته.