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محامو غصن يطالبون بمحاكمة منفصلة له بعيدا عن نيسان

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 09:47 ص
محامو غصن يطالبون بمحاكمة منفصلة له بعيدا عن نيسان كارلوس غصن
طوكيو(رويترز)
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قال محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان موتور اليوم الثلاثاء، إنهم طلبوا من محكمة فى طوكيو محاكمته فى الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة نيسان لأن الشركة تتعاون مع ممثلى الادعاء.

وألقى القبض على غصن فى طوكيو فى نوفمبر، بعدما أبلغت نيسان ممثلى الادعاء بأن تحقيقا داخليا أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة. وترتب على ذلك عزل الشركة اليابانية غصن من منصبه.

ويواجه غصن اتهامات جنائية فى اليابان لعدم افصاحه عن جزء من دخله من نيسان يقدر بنحو 82 مليون دولار وتحويله خسائر مالية شخصية إلى حسابات الشركة أثناء الأزمة المالية العالمية.

وإلى جانب غصن وجريج كيلى المسئول التنفيذى السابق فى نيسان والمقرب من غصن وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه.

وطالب محامو غصن فى بيان اليوم الثلاثاء، بمحاكمته على نحو منفصل أيضا عن كيلى المتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلى لغصن. وينفى غصن وكيلى الاتهامات الموجهة لهما.

وقال جونيشيرو هيروناكا محامى غصن فى إفادة صحفية إن فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلى لأن كيلى شاهد رئيسى محتمل للدفاع عن غصن.

وقال هيروناكا إن موكله لن يحظى بمحاكمة عادلة إذا حوكم مع نيسان مضيفا أن الشركة أقرب لممثل ادعاء وليس متهما فى القضية.

وأضاف "بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر محاكمة غصن مع نيسان سيكون غريبا وسيتعارض مع حقه فى الحصول على محاكمة عادلة".

 


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