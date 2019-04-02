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محافظ شمال سيناء يقرر حظر البناء فى موقع مدينة بئر العبد الجديدة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:59 م
محافظ شمال سيناء يقرر حظر البناء فى موقع مدينة بئر العبد الجديدة اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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قرر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حظر البناء فى أراضى وموقع مدينة بئر العبد الجديدة .

وقال محافظ شمال سيناء، خلال تفقده موقع المدينة الجديد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنها ثانى مدينة ستقام بنظام المجتمعات العمرانية الجديدة على أرض سيناء بعد مدينة المليونية شرق قناة السويس .

وأضاف أن مدينة بئر العبد مخطط لها بشكل جيد، وأنها تؤكد جدية الدولة فى تعمير سيناء، لافتا أنه زار الموقع المخصص لها وقرر حظر أى أعمال بناء عليها، وأن المدينة ستدار بشكل خاص منفصل عن المدينة الحالية، وسيتم النظر فى أوضاع القائم من مساكن على أرضها حاليا، موضحا انه لم يحدد بعد مراحل ومدة تنفيذ أعمال البناء فى مدينة بئر العبد الجديدة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار رقم 132 لسنة 2019، بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة (تعادل 11375921) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، "مدينة بئر العبد الجديدة"، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

كما كلف محافظ شمال سيناء، العميد إيهاب فرغلى رئيس مدينة بئر العبد، بسرعة إنهاء مرافق مقر سوق بئر العبد الخاص بالأسماك والخضروات وسط المدينة.

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للمحافظ للسوق خلال جولة له داخل مدينة بئر العبد، وخلال جولته التقى المحافظ عددا من البائعين الذين طالبوا المحافظ بسرعة توفير أماكن لهم واشتكوا له من مطاردة مسئولى مجلس المدينة لهم .

وقال شوشة، إنه سيتم تسكين كافة البائعين فى السوق .

رافق المحافظ خلال جولته أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة، وتضمنت عقد لقاء مع أهالى مدينة بئر العبد استمع خلالها لشكاوى من أوضاع الطرق واحتياجاتهم الخدمية .

 

 


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