محافظ شمال سيناء يفتتح محطة تحلية وخزان مياه

افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محطة تحلية وخزان مياه بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وقال شوشة، إن محطة المياه التى تم إفتتاحها هى "أبوالجلود" مموله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تكلفة مليون ونصف دولار، طاقة 250 متر مكعب فى اليوم، تخدم 7 قرى وتجمعات بمناطق الضبعة والهميصة وقطية، وأبو احمد والفيروز المريح، وابوجلود والفيروز، وتخدم 3500 نسمة، ومكوناتها 3 ابار سطحية، ووحدة تحلية، وخزانات ومبانى التشغيل، والإدارة والمعمل والورش، والمخزن، ومنظومة تخلص من المياه شديدة الملوحة للاستفادة منها فى الزراعة.

و أوضح أن خزان مياه الشرب سعة 2000 متر مكعب بمدينة بئر العبد، ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بتكلفة 425 الف دولار، ويتكون الخزان من خزان مياه ورافع مياه شامل، وتستفيد منه حوالى 10880 نسمة فى مدينة بئر العبد والقرى المحيطة، ويهدف دعم الروافع القائمة بمدينة بئر العبد، وزيادة الطاقة التخزينية لإمداد المياه التى تضخ من القنطرة شرق من 3000 مكعب إلى 5000 متر مكعب، لتلبية احتياجات المواطنين ومواجهة أى طوارئ حال انقطاع المياه.

رافق المحافظ خلال الافتتاح، المهندس ممدوح رسلان رئيس شركة القابضة للمياه والصرف الصحى، والمهندس سعيد بده رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء، والمهندس رجب عرفة رئيس قطاع المشروعات المشرف على أعمال مشروع تنمية شمال سيناء الممولة من الوكالة الأمريكية الدولية بمصر.

وأوضح بيان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الوكالة الأمريكية للتنمية مولت مشروعات بقيمة 50 مليون دولار، منها إنشاء عدد 5 محطات تحلية، فى ابوالجلود والقسيمة والريد وصدر الخيطان وبغداد، بقيمة 13 مليون دولار ، لخدمة 29 الف نسمة، وإنشاء وتطوير عدد 14 بئر عميق، بإجمالى 12 مليون ونصف لخدمة 25 الف نسمة فى 12 قرية بشمال سيناء، وتوريد عدد 50 عربة نقل مياه شرب، وعدد 20 سيارة كسح بتكلفة 11 مليون دولار لخدمة 131 الف نسمة بمياه الشرب، وخدمات صرف صحى لحوالى 100 الف نسمة، وانشاء عدد 4 خزان مياه فى مدن وقرى بئر العبد والحسنة وزمانه بقيمة 10 مليون دولار لخدمة حوالى 32 الف نسمة، وانشاء محطة تحلية مياه بحر بمدينة العريش، طاقة 5 آلاف متر مكعب يوميا، وانشاء خطوط ناقلة لتحسين مستوى الخدمة بمناطق الريسة ونجيله بقيمة 11 مليون دولار لخدمة 126 الف نسمة.

وعلى هامش افتتاح محطة المياه، التقى المحافظ اهالى قرية أبوالجلود فى مؤتمر جماهيرى، أكد خلاله اهتمام الدولة بالمشروعات الجديدة على ارض شمال سيناء.

وقال، انه يعتبر أن تنمية شمال سيناء تنطلق من بئر العبد، ووجه تحية لاهالى القرية، وقال "كل ما اوصيكم به هو الحفاظ على المياه التى كلفت الكثير من أجل أن تصل لكل منزل"، مضيفا أن المشروعات متواصلة، وهناك كثير ينتظر كل مناطق شمال سيناء.