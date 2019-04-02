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محافظ شمال سيناء يعلن بدء إنشاء شبكة صرف صحى فى بئر العبد

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:03 م
محافظ شمال سيناء يعلن بدء إنشاء شبكة صرف صحى فى بئر العبد اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال أيّام قليلة بدء العمل فى مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحى بمدينة بئر العبد، يعقبها إنشاء ومد شبكة الغاز الطبيعى.

وأشار "شوشة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال جولة له فى مركز بئر العبد افتتح خلالها محطة وخزان مياه، إلى أن التنمية المجتمعية انطلقت من بئر العبد.

وقال "شوشة"، إن كل هذه المشروعات هى مستهل لأخرى ستفتتح تباعا طوال شهر إبريل فى إطار احتفالات مصر بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وأشاد محافظ شمال سيناء بكل ما تبذله الدولة من جهود فى مجال تنمية سيناء، مشددا على أن القادم أفضل وستشهد المحافظة إنشاء وانطلاقة مشروعات عدة .


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