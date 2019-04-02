محافظ شمال سيناء: تجهيز منطقة بئر العبد الصناعية لاستقبال المستثمرين

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، الدكتور احمد يزيد رئيس شركة الدلتا للسكر ، وتضمنت الزيارة

جولة فى منطقة الصناعات بمدينة بئر العبد .

وقال شوشة، ان المنطقة الصناعية ببئر العبد تم ترفيقها وتجهيزها لتستقبل المستثمرين فى كل المجالات، على مساحة مليون متر مربع، بمساحة 228 فدان، وتبعد 80 كم عن ميناء العريش، و60 كم عن ميناء شرق التفريعة، و 1 كم عن مسار خط السكة الحديد، و 40 كم عن مناطق انتاج الرخام بوسط سيناء .

وبدوره، أكد الدكتور أحمد يزيد، ترحيبه بالاستثمار فى مجال انتاج السكر القائم على البنجر بشمال سيناء، وأبدى اعجابه بما قدمته الدولة ووفرته من بنية تحتية لخدمة المستثمرين .

وأشاريزيد، الى أن شركة الدلتا مِن اكبر شركات انتاج السكر، بنسبة انتاج تصل 300 الف طن سنويا، قائلا : الشركة تعتمد على انتاج البنجر من سيناء، ويتم نقله، وحاليا اصبح التفكير لتنفيذ مشروعات تصنيع فى المكان، الذى يواكب توجه الدولة فى التوسع لصناعات السكر القائمة على البنجر بهدف الوصول الكامل للاكتفاء الذاتي .