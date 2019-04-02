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محافظ الدقهلية ورئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء يبحثان مشاكل تراخيص البناء

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:51 م
محافظ الدقهلية ورئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء يبحثان مشاكل تراخيص البناء محافظ الدقهلية ورئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان
الدقهلية - شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إجتماعاً اليوم، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى الإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والتنظيم، حضره الدكتور أحمد فرحات رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، استعرض خلاله المشاكل التى تواجه تراخيص البناء بالمحافظة والملاحظات التى رصدها الجهاز عن بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية واشتراطات البناء والملاحظات الخاصة باستلام ملف الترخيص من المواطنين

وشدد فرحات على ضرورة التأكد من استيفاء كامل للأوراق المقدمة مع طلب الترخيص وكذلك الإلتزام بالنموذج الخاص بشهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

وطلب الدكتور أحمد فرحات من رؤساء المراكز والمدن ضرورة توضيح صفة مستلم ترخيص البناء وتاريخ استلامه للترخيص، وحساب تكلفة الأعمال بقيمتها الفعلية، وذلك من خلال احتساب المسطحات الفعلية.

وشدد رئيس الجهاز الفنى لإعمال التفتيش على البناء على ضرورة اعتبار الرسومات الهندسية جزء لا يتجزأ من الترخيص ويجب اعتمادها من المجمعة المصرية للتأمين

حضر الاجتماع المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، هذا وكان الدكتور كمال شاروبيم قد استقبل الدكتور أحمد فرحات فى مكتبه قبل الاجتماع وأعرب عن سعادته باستجابة محافظ الدقهلية لعقد هذا الإجتماع لعرض ملاحظات الجهاز الفنى للتفتيش على البناء حول إصدار تراخيص البناء والمشكلات التى تواجه المسئولين فى المراكز والمدن والمواطنين فى إصدارها

وشدد شاروبيم على أهمية إزالة مخالفات المبانى من المهد حتى تكون قرارات الإزالة سهلة التنفيذ، وضرورة عمل محاضر لمخالفات البناء لكل دور على حدة حفاظاً على حقوق المجتمع والدولة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء

وأكد الدكتور أحمد فرحات على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الأعمال المخالفة فى المبانى وفى مقدمتها، وقف الأعمال وقطع المرافق من مياه وكهرباء عن العقارات المخالفة بالكامل

وأكد رئيس الجهاز الفنى للتفتيش على أعمال البناء على ضرورة وجود إشراف هندسى حقيقى طوال مراحل البناء وهو مالم يحدث فى أغلب الحالات .

وقال فرحات إن المبانى المخالفة لا يجوز السماح بتعليتها أو ترخيصها أو إدخال المرافق لها.

 


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