محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية - جاكلين منير

اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019 وتمت مراعاة مواعيد العطلات الرسمية فى نهاية شهر أبريل وأيام أعياد الإخوة الأقباط .

وستبدأ الامتحانات العملية والمستوى الرفيع فى 22 من أبريل 2019 ، وامتحانات الصفوف الثانى والثالث والرابع الإبتدائى، والأول والثانى من المرحلة الإعدادية، والصف الثانى الثانوى فى 30 من أبريل، وامتحانات الصفين الخامس والسادس من المرحلة الإبتدائية فى 6 من مايو 2019.

حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى 11من مايو حتى 16 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات التعليم الفنى (صناعى وزراعى وتجارى وفندقى) يوم السبت 13 من أبريل الجارى .