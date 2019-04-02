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محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:14 م
محافظ الإسكندرية يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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اعتمد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2018/ 2019 وتمت مراعاة مواعيد العطلات الرسمية فى نهاية شهر أبريل وأيام أعياد الإخوة الأقباط . 

وستبدأ الامتحانات العملية والمستوى الرفيع فى 22 من أبريل 2019 ، وامتحانات الصفوف الثانى والثالث والرابع الإبتدائى، والأول والثانى من المرحلة الإعدادية، والصف الثانى الثانوى فى 30 من أبريل، وامتحانات الصفين الخامس والسادس من المرحلة الإبتدائية فى 6 من مايو 2019.

حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية فى 11من مايو حتى 16 من نفس الشهر، وتبدأ امتحانات التعليم الفنى (صناعى وزراعى وتجارى وفندقى) يوم السبت 13  من أبريل الجارى .

 


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