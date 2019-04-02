محافظ أسيوط: توظيف وتدريب 3532 متقدم فى ملتقى التوظيف الأول

أسيوط - فريق المحافظات

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، عن توظيف وتدريب 3532 من الشباب والخريجين كمرحلة أولى ممن تقدموا لملتقى التوظيف الأول الذى عقد فى يناير الماضى بالتنسيق بين المحافظة والقوى العاملة بمشاركة أكثر من 50 شركة من داخل أسيوط وخارجها، جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة العليا للحد من البطالة وتشغيل الشباب بالمحافظة لبحث نتائج الملتقى لمعرفة مدى الفرص التى تم شغلها فعليًا والفرص المتبقية لإخطار إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة بها لإعادة طرحها من خلال نشرة التشغيل الشهرية التى تصدرها المحافظة.

حضر الاجتماع المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد وأحمد عبدالرسول وكيل وزارة القوى العاملة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الإجتماعى وعلى سيد مدير المتابعة بالقوى العاملة ومسئولى برنامج مشروعك بالمراكز، ومسئولى مركز المعلومات وإدارة تشغيل الشباب بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وكان محافظ أسيوط قد قرر فى وقت سابق تشكيل لجنة من مديرية القوى العاملة والجهات المعنية لمتابعة وفحص نتائج ملتقى التوظيف الأول ومدى إلتزام الشركات المشاركة فى توظيف الشباب ونسبة الـ 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة والوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب ومتابعة فرص عمل المتبقية لطرحها مرة أخرى.

وأشار المحافظ إلى أن نتائج الفحص جاءت بتوظيف 2080 من المتقدمين من الشباب والخريجين وتوفير فرص تدريب لـ 680 منهم فضلا عن توظيف 39 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص تدريب لـ 270 بالإضافة إلى توفير وشغل 463 فرصة عمل بالتنسيق بين المحافظة ومديرية القوى العاملة وشركات خارج الملتقى التوظيفى خلال شهر فبراير 2019، كما تلقى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 172 طلب للحصول على تمويل أو ترخيص لافتًا إلى أن المحافظة ستستمر فى التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة لديهم فى كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها فضلًا عن توفير فرص تدريبية لتنمية المهارات وتحقيق التوازن الأمثل بين احتياجات سوق العمل وقدرات الشباب.



لجنة فحص نتائج ملتقى التوظيف



لجنة فحص نتائج ملتقى التوظيف



لجنة فحص نتائج ملتقى التوظيف



لجنة فحص نتائج ملتقى التوظيف