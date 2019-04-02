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الثلاثاء، 02 أبريل 2019 02:07 م
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مجلس النواب الإثيوبى يصدق على مشروع قانون حول برنامج نووى للأغراض السلمية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 12:31 م
مجلس النواب الإثيوبى يصدق على مشروع قانون حول برنامج نووى للأغراض السلمية البرلمان الإثيوبى
أ ش أ
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صادق مجلس النواب الإثيوبى، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قدمته اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية والسلام فى البرلمان حول مشروع استخدام ودعم البرنامج النووى للمشاريع السلمية.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) أنه تم التصديق على الاتفاقية التى وقعتها حكومة إثيوبيا والإمارات حول إلغاء التأشيرات لمستخدمى الجوازات الدبلوماسية بين إثيوبيا والإمارات. 
يذكر أن إثيوبيا وروسيا أبدتا، فى وقت سابق، استعدادهما لتوقيع اتفاقية إطارية للتعاون فى مجال الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وتوليد الكهرباء، وذلك ضمن بروتوكول للتعاون الاقتصادى والتجارى والسياحى بين البلدين.. ومن المقرر أن تشمل الاتفاقية التى يتم توقيعها قريبا التعاون فى مجال الأمن النووى والإشعاعى والمادي والبحوث الأساسية والتطبيقية وتدريب الموارد البشرية ومراكز البحوث النووية القائمة على مفاعلات الأبحاث متعددة الوظائف.
كما ينص الاتفاق الحكومي على تشكيل فرق عاملة مشتركة لتنفيذ مشروعات محددة وتبادل الخبراء وتنظيم الحلقات الدراسية والمؤتمرات والمساعدة في مجالات التعليم والتدريب.


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