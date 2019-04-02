مادورو يعين وزيرا جديدا للكهرباء

وكالات الأنباء

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المهندس إيغور غافيريا وزيرا للكهرباء ، وشكر مادورو في الوقت نفسه الوزير السابق لويس موتا.

وقال مادورو في خطاب إلى الأمة، إنه طلب من الوزير الجديد "الاستعداد لتحمل مسؤوليته الجديدة في إطار الثورة".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن سبب حوادث انقطاع الكهرباء الأخيرة في بلاده يعود لهجمات كهرومغناطيسية تعرضت لها محطة التوليد الرئيسية في فنزويلا، دون أن يسمي الجهات المسؤولة عن هذه الاعتداءات.

وشهدت الدولة الغنية بالنفط موجتين من انقطاع الكهرباء منذ السابع من مارس.

وقررت الحكومة الفنزويلية، الأحد الماضي، تخفيض عدد ساعات العمل؛ وذلك بعد أن ضرب البلاد انقطاع جديد في التيار الكهربائي.