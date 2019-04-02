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لجنة المصالحات بالأقصر: إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة فى عائلة الهلالية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 04:04 م
لجنة المصالحات بالأقصر: إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة فى عائلة الهلالية الشيخ محمد عبد الباقي رئيس لجنة المصالحات بمدينة أرمنت
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح الشيخ محمد عبد الباقي ، رئيس لجنة المصالحات بمدينة أرمنت، بمحافظة الأقصر ، أنه تم إنهاء خصومة ثأرية بين أبناء العمومة بعائلة الهلالية بمنطقة أرمنت الحيط في ساحل الجرف غربي محافظة الأقصر، وذلك بحضور عشرات الأهالي من أبناء العائلتين، وسط اجواء من المحبة والسعادة بين الطرفين.
 
وأضاف الشيخ محمد عبد الباقي ، لـ"اليوم السابع"، أن وقائع الخصومة تعود لمشاكل عائلية بين أبناء عائلة الهلالية في مشاجرة أسفرت عن وقوع مصابين من الطرفين، وتم الإتفاق بين العائلتين طرفي الخصومة الثأرية علي الصلح بحضور كل من رجال لجنة المصالحات والأزهر والأوقاف والكنيسة، وأهالي القرية.
 
 
 
 

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