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قضايا المرأة دراميا من واقع رواية تاليا ورفيق فى ورشة بحضور المخرج سيف يوسف

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:32 م
قضايا المرأة دراميا من واقع رواية تاليا ورفيق فى ورشة بحضور المخرج سيف يوسف جانب من الورشة
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ـ المخرج سيف يوسف: لم يتطرق عمل درامي واحد لأثر المشاكل على نفسية النساء حتى الأن 
 
ناقشت ورشة حول تناول الدراما لقضايا المرأة ومناقشة رواية تاليا ورفيق التي تناولت قضايا المرأة والقهر المجتمعي  والأثر النفسي الواقع على النساء، وذلك بحضور كلا من محمد عبد الحليم  والكاتبة داليا فكري والمخرج التلفزيوني والسينمائي سيف يوسف والمخرج المسرحي أحمد السيد.
 
 تناولت الورشة الدراما التليفزيونية لقضايا المرأه والتي رصدت واقع المرأة في المجتمع الشرقي من خلال رواية تاليا ورفيق التي ناقشت حب الامتلاك كخط عريض بنيت عليه الروايه لوضعه تحت عدسة القارئ وتركت له الحكم عن تاثير هذا من خلال مناشدة الرجل والمجتمع للنظر الي نفسية النساء ومراعاة الضغط الرهيب الواقع عليهن وبالتالي تأثير هذا علي تربية النشء لأن المرأه هي من تحاسب علي خلله كما ناقشت الروايا العديد من المشاكل الواقعيه مثل مشكلة الختان وأثرها النفسي والتحرش والطلاق والعنف الأسري كما تناولت كيفية الخروج من الازمه النفسيه التي تواكبها المشاكل التي تتعرض لها النساء في المجتمع الشرقي .
 
ـ كيف يتم بلورة هذه الأمور ف العمل الدرامي ؟
قال المخرج سيف يوسف انه أغلب المواضيع التي تتعلق بالمرأة تم مناقشتها في الدراما بشكل سطحي لممنوعات أوقات او لسطحية صناع العمل وأوضح من وجهة نظره ان هناك مشكلة تواجهها المرأه في العالم العربي ولا يستطيع احد نكرانها وهناك مشاكل أيضا يعانيها الرجل وسبب هذه المشاكل في الأصل الجهل بالعلم وانعدام القيم الإنسانية وهذه المشكلة لا تستطيع الدراما ان تقوم بحلها فالدراما تلقي الضوء علي المشكلة فقط وأشاد بوجود عمل يناقش الجانب النفسي لم تطرق له الدراما من قبل بصورة عميقة.
 
وأوضح المخرج احمد السيد ان الدراما تعيد صياغة الحياة لتولد فكره جديده فلا يوجد في العمل الدرامي اي من الأفلام والمسلسلات قامت بترسيخ دور المرأة كما ان المجتمع المصري يقدس المرأه الحامل لانه يري حقيقه الأمر وهذه القادسية من أيام الفراعنة ولم يستطع احد تغييرها. 
 
وفي النهاية أوصت الكاتبه داليا فكري أن تقوم الدراما بالتركيز علي نفسيه المرأه ومناقشه أثر القضايا والمشاكل التي عرضتها  الروايا 
وتمني المخرج سيف يوسف ان يكون هناك مستوي تعليم جيد لانه لن يتغير المجتمع الا بالتعليم وان يكون هناك وقت لوجود جيل لديه حريه الاختيار
كما اختتم المخرج أحمد السيد حديثه بأن يكون الجيل القادم لديه حريه التفكير  والابداع بأفكار جديدة فلابد ان يتربى الجيل علي الحقيقة وعلى كيفية احترام المرأة ومراعاة نفسيتها.
 
 
الورشة (1)
الورشة (1)

الورشة (2)
الورشة (2)

الورشة (3)
الورشة (3)
 

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الدراما

المراة

قضايا المراة

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