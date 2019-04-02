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قائد جيش تايلاند يحذر من أى تحركات تهدد الملكية الدستورية

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 03:12 م
قائد جيش تايلاند يحذر من أى تحركات تهدد الملكية الدستورية الشرطة التايلاندية
أ ش أ
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حذر قائد الجيش التايلاندى أبيرات كونجسومبونج، اليوم الثلاثاء، من أن الجيش سوف يحارب بقوة أى تحركات تهدد النظام الملكى الدستورى للبلاد، وعلى رأسه الملك كزعيم للدولة.
وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن تصريحات الجنرال كونجسومبونج -خلال مؤتمر صحفى اليوم- بدت تستهدف المفكرين الداعمين لحزب (المستقبل إلى الأمام) الذى تفيد النتائج المبدئية لانتخابات 24 مارس الماضى بحصوله على المركز الثالث، وكان أحد مؤسسى الحزب عضوا بجماعة مفكرين تطالب بتعديل قانون البلاد الذي يفرض أحكام سجن مشددة ضد من يدانون بتشويه المملكة.
يُشار إلى أن النتائج غير الرسمية للانتخابات البرلمانية أظهرت فوز حزب (بالانج براشارات) المدعوم من الجيش، وذلك دون الإعلان عن عدد المقاعد التي فاز بها، ومن المقرر إعلان النتائج النهائية رسميا الشهر المقبل.


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