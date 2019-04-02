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فيديو معلوماتى..5 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتقوية قلبك وعضلاتك وأعصابك

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 10:00 ص
فيديو معلوماتى..5 أطعمة غنية بالبوتاسيوم لتقوية قلبك وعضلاتك وأعصابك أكلات تحتوى على البوتاسيوم - أرشيفية
كتبت ــ فاطمة خليل
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البوتاسيوم من أهم المعادن الأساسية التى يجب أن تضيفها إلى طعامك، حيث إن تناول المزيد من البوتاسيوم ضرورياً ليس فقط لصحة القلب والأعصاب والعضلات، بالإضافة إلى المساعدة فى خفض ضغط الدم، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم الأطعمة التى تحتوى على البوتاسيوم، والتى يجب أن تضيفها لطعامك، بحسب ما ذكر موقع "Good Housekeeping".
 
 
البطاطس المخبوزة:
تحتوى ثمرة واحدة من البطاطس المخبوزة متوسطة الحجم على ما يقرب من 900  ملليجرام من البوتاسيوم.
 
البطاطا:
تحتوى الثمرة الواحدة على 694 ملليجرام من البوتاسيوم، بالإضافة إلى البيتا كاروتين وفيتامين أ .
                                                                      
سمك السالمون:
السلمون يحتوى على أوميجا 3 المعززة للدماغ، كما أنه يحتوى أيضاً على نسبة عالية من البوتاسيوم.
 
الخضروات الورقية:
السبانخ والبنجر لا يوفران فقط فيتامين A وفيتامينK، بل يحتويان أيضًا بالبوتاسيوم .
 
الفاصوليا:
مصدر كبير للبروتين والألياف وكذلك البوتاسيوم، كما تعد مصدرًا رئيسيًا للحديد.
 
 

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البوتاسيوم

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اطعمة تحتوى على البوتاسيوم

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