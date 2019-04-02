فريق عربى يجتمع غدا لوضع لمبادرة التكامل بين السياحة والتراث الدول العربية

كتب مصطفى عنبر

تنظم جامعة الدول العربية غدا، الأربعاء، اجتماعا لفريق عمل عربى تترأسه السعودية مكلف بتنفيذ مبادرة "التكامل بين السياحة والتراث الحضارى والثقافى فى الدول العربية"، وذلك فى إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التى عقدت فى بيروت يناير 2019.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر، مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة، إن المبادرة تهدف إلى تفعيل وتعزيز العمل المشترك بين قطاعى السياحة والثقافة فى الدول العربية واعتماد السياحة محركًا رئيسًا للتعريف بالتراث الثقافى فى الوطن العربى، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

ويأتى عقد الاجتماع فى إطار تنفيذ مقررات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة التى عقدت فى يناير 2019، والاجتماع المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة فى الدول العربية الذى عقد فى ديسمبر 2018، بشأن الموافقة على المبادرة.

وتتضمن خطة العمل التى سيضعها الاجتماع المحاور، منها تنمية إسهام قطاعى السياحة والثقافة مجتمعين فى دعم الاقتصادات الوطنية، وتعزيز الهوية الوطنية فى مجال التراث الثقافى،ومحور والتدريب والتعليم وتنمية الموارد البشرية التسويق السياحى والثقافى على المستوى العربى، ومحور حول الأنظمة والتشريعات، ومحور يستهدف تعزيز العمل المشترك على مستوى السياحة الثقافية العربية، والمحور الأخير عن استدامة مواقع السياحة الثقافية والتراثية.