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غداً طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 11:30 ص
غداً طقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا .

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء حيث الفرصة مهياة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط علي جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 09 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

 

 


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